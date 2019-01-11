Лучшие лыжники Карелии соберутся в Петрозаводске

В эти выходные в лыжном центре "Курган" пройдут соревнования Чемпионата и Первенства республики по лыжным гонкам, сообщили в администрации города.

На старт 12 и 13 января выйдут более сотни спортсменов из Петрозаводска и районов Карелии. По информации Федерации лыжных гонок РК, соревнования соберут сильнейших гонщиков региона, которые поборются за право представлять республику на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа.

В субботу 12 января предусмотрена гонка свободным стилем на 10 и 15 километров, во второй день соревнований – гонки на дистанции в 5, 10 и 15 километров классическим стилем.