Лучшие лыжники Карелии соберутся в Петрозаводске

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В эти выходные в лыжном центре "Курган" пройдут соревнования Чемпионата и Первенства республики по лыжным гонкам, сообщили в администрации города.
На старт 12 и 13 января выйдут более сотни спортсменов из Петрозаводска и районов Карелии. По информации Федерации лыжных гонок РК, соревнования соберут сильнейших гонщиков региона, которые поборются за право представлять республику на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа.
В субботу 12 января предусмотрена гонка свободным стилем на 10 и 15 километров, во второй день соревнований – гонки на дистанции в 5, 10 и 15 километров классическим стилем.
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