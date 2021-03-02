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Лучших классных руководителей выбрали в Петрозаводске

Новости. Общество
07:25, 03 Марта 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Награды по итогам конкурса профессионального мастерства получили четыре педагога карельской столицы.

В Петрозаводске завершился городской конкурс "Самый классный Классный", сообщили в администрации города.

Проект стартовал в ноябре прошлого года. В течение трех месяцев конкурсанты, прошедшие предварительный отбор, рассказывали о своей работе, делились с коллегами секретами профессии, вместе с учащимися и их родителями готовили творческие номера.

По итогам всех испытаний победителем городского проекта стала учитель химии и биологии средней школы № 29 Ирина Никонорова.

В номинации "Лучший мастер-класс" также отмечены:

- учитель начальных классов, преподаватель музыки Полина Андреева (средняя школа № 7),
- учитель истории и обществознания Диана Белькова (средняя школа № 8),
- учитель русского языка и литературы Екатерина Скобелева (средняя школа № 14).

Добавим, что профессиональное состязание классных руководителей проводится в карельской столице уже четвертый раз. Конкурс организован в рамках нацпроекта "Образование".

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