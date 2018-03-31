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Новости. Спорт
16:07, 31 Марта 2018
фото: ФОТО: NHL.com

Лучший хоккеист мира может приехать на Чемпионат мира по хоккею

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Лидер команды "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, лучший хоккеист мира на данный момент, может усилить сборную Канады на предстоящем чемпионате планеты, повысив статус турнира.

"Эдмонтон Ойлерз" не попадает в плей-офф Кубка Стэнли, а, значит, Коннор Макдэвид войдет в состав сборной Канады на ЧМ-2018.

Макдэвид, которому все лишь 21 год, в свое время стал самым молодым капитаном команды НХЛ. Великий Уэйн Гретцки назвал его своим наследником. Коннор Макдэвид уже играл на чемпионатах мира. В частности, в финале турнира в Москве в 2016-м году в возрасте 18 лет он забросил победную шайбу в ворота сборной Финляндии. Благодаря этому голу канадцы в очередной раз стали чемпионами мира.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018 - 82-й по счету чемпионат - впервые пройдет в Дании в мае. Матчи состоятся в Копенгагене и Хернинге.

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Комментарии

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Антон
2018-03-31 16:39:29
Нашим придётся туго после любительской прогулки на Олимпиаде в Корее,если канадцы игроков привезут из профессионалов....дай Бог в четвёрку попасть бы....
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