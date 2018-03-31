Лучший хоккеист мира может приехать на Чемпионат мира по хоккею

Лидер команды "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, лучший хоккеист мира на данный момент, может усилить сборную Канады на предстоящем чемпионате планеты, повысив статус турнира.

"Эдмонтон Ойлерз" не попадает в плей-офф Кубка Стэнли, а, значит, Коннор Макдэвид войдет в состав сборной Канады на ЧМ-2018.

Макдэвид, которому все лишь 21 год, в свое время стал самым молодым капитаном команды НХЛ. Великий Уэйн Гретцки назвал его своим наследником. Коннор Макдэвид уже играл на чемпионатах мира. В частности, в финале турнира в Москве в 2016-м году в возрасте 18 лет он забросил победную шайбу в ворота сборной Финляндии. Благодаря этому голу канадцы в очередной раз стали чемпионами мира.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018 - 82-й по счету чемпионат - впервые пройдет в Дании в мае. Матчи состоятся в Копенгагене и Хернинге.