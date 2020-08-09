Лучшим мастерам профинансируют рекламные проекты

Продолжается приём заявок на первый в Карелии конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов, организованный Корпорацией развития РК.

Как рассказала руководитель Центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма Марина Котыш, идея организовать и провести конкурс "Лучший мастер в своем ремесле" возникла в связи с пандемией. Ограничения, введённые на территории страны из-за коронавирусной инфекции, исключили возможность ведения выставочно-ярмарочной деятельности. А для людей, занятых в сфере народно-художественных промыслов, это один из наиболее актуальных каналов для презентации и продажи собственной продукции.

Конкурс охватывает все виды ремёсел и проходит по 12 номинациям. Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку и отправить организаторам несколько фотографий своей авторской работы. Участие в конкурсе бесплатное. Основное условие для творцов – быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или как юридическое лицо.

Возможна комплексная заявка от одной организации по нескольким номинациям. Мастера народно-художественных промыслов, которые не успели оформить бизнес или действуют как самозанятые граждане, могут объединиться с действующими предпринимателями и принять участие в конкурсе.

Награда за победу – средства на реализацию рекламных проектов, которые будут пропорционально распределены между всеми победителями. Общий призовой фонд около 500 тысяч рублей.

"Положением предусмотрено два I места в каждой номинации, – отметила Марина Котыш. – То есть потенциально 24 "лучших мастера" могут стать победителями конкурса и получить приз. Если в каких-то номинациях не будет заявок, то призовой фонд мы перераспределим на остальных победителей. Потратить деньги предприниматели смогут на рекламу – на какую, они решат самостоятельно. Это могут быть буклеты, альбомы, вывески и так далее".

Отбор претендентов проходит по номинациям: "Гончарные изделия", "Изделия из дерева", "Изделия из керамики", "Изделия из кожи", "Художественное литье из металла", "Художественная ковка из металла", "Чеканка и филигрань", "Вышивка", "Роспись по ткани", "Элементы одежды, быта и аксессуары из различных материалов", "Изделия из стекла и природных и искусственных камней" и "Сувениры и предметы утилитарного потребления".

Приём заявок продлится до 20 августа 2020 года. Заявки принимаются в Корпорации развития Республики Карелия по адресу: 185005, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 17.

Положение о порядке проведения конкурса и заявка на участие размещены на официальном сайте Корпорации развития РК.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8142) 44-54-00 или адресу электронной почты folk@kr-rk.ru.