890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков приготовил Ширвиндту рыбу на полене и объяснил, чем отличается глава от губернатора (ВИДЕО) 5
Сегодня 06:40
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
Сегодня 09:52
Новые "буханки" подарили охотинспекторам Карелии 1
Сегодня 10:28
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА, СПИСКИ ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА И ДЕЛО ОБ ОПЕКУНСТВЕ БОГДАНА В СУДЕ
09.08.2020 19:00
Гроза прогремела в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 08:05

Лучшим мастерам профинансируют рекламные проекты

Новости. Общество
14:23, 10 Августа 2020
фото: Корпорация развития
Загрузка...

Продолжается приём заявок на первый в Карелии конкурс мастеров традиционных ремесел и народных художественных промыслов, организованный Корпорацией развития РК.

Как рассказала руководитель Центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма Марина Котыш, идея организовать и провести конкурс "Лучший мастер в своем ремесле" возникла в связи с пандемией. Ограничения, введённые на территории страны из-за коронавирусной инфекции, исключили возможность ведения выставочно-ярмарочной деятельности. А для людей, занятых в сфере народно-художественных промыслов, это один из наиболее актуальных каналов для презентации и продажи собственной продукции.

Конкурс охватывает все виды ремёсел и проходит по 12 номинациям. Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку и отправить организаторам несколько фотографий своей авторской работы. Участие в конкурсе бесплатное. Основное условие для творцов – быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя или как юридическое лицо.

Возможна комплексная заявка от одной организации по нескольким номинациям. Мастера народно-художественных промыслов, которые не успели оформить бизнес или действуют как самозанятые граждане, могут объединиться с действующими предпринимателями и принять участие в конкурсе.

Награда за победу – средства на реализацию рекламных проектов, которые будут пропорционально распределены между всеми победителями. Общий призовой фонд около 500 тысяч рублей.

"Положением предусмотрено два I места в каждой номинации, – отметила Марина Котыш. – То есть потенциально 24 "лучших мастера" могут стать победителями конкурса и получить приз. Если в каких-то номинациях не будет заявок, то призовой фонд мы перераспределим на остальных победителей. Потратить деньги предприниматели смогут на рекламу – на какую, они решат самостоятельно. Это могут быть буклеты, альбомы, вывески и так далее".

Отбор претендентов проходит по номинациям: "Гончарные изделия", "Изделия из дерева", "Изделия из керамики", "Изделия из кожи", "Художественное литье из металла", "Художественная ковка из металла", "Чеканка и филигрань", "Вышивка", "Роспись по ткани", "Элементы одежды, быта и аксессуары из различных материалов", "Изделия из стекла и природных и искусственных камней" и "Сувениры и предметы утилитарного потребления".

Приём заявок продлится до 20 августа 2020 года. Заявки принимаются в Корпорации развития Республики Карелия по адресу: 185005, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, офис 17.
Положение о порядке проведения конкурса и заявка на участие размещены на официальном сайте Корпорации развития РК.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (8142) 44-54-00 или адресу электронной почты folk@kr-rk.ru.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-10 15:01:25
Это не нужно рыночной экономике. Не знаете, куда деньги потратить с пользой, бездари.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
03.08.2020, 13:05
В Петрозаводск завезли фрукты, зараженные оспой
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек
07.08.2020, 13:40
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью

Аналитика

Сегодня 15:18
Капитал
Выплатить премию и залезть в кредит 1
Чистая прибыль "Кареллеспрома" за прошлый год оказалась меньше премиальных бывшему генеральному директору холдинга.
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 14
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 8
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:50
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
Сегодня 09:52
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»