Лукашенко отнес сахар к стратегическим товарам, за которые идет «война»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал произвести в текущем году 5 млн тонн сахарной свеклы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отнес сахар к стратегическим товарам, за который идет «война». Об этом информирует ТАСС.

«Сегодня обращаю особое внимание: свекла, — как хлеб, соль и пара-тройка других продовольственных позиций, стратегический товар. Вы видите, что сегодня за сахар идет война, к счастью, только в магазинах», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам готовности к проведению весенних полевых работ.

По его словам, сегодня фейки и информационные атаки касаются даже сельского хозяйства, например, недавно сообщалось, что «новым страшным оружием стали семена сахарной свеклы, которых якобы не будет хватать». «Но поверить в это могут только бестолковые и неграмотные в сельском хозяйстве люди», — сказал Лукашенко.

По его словам, в этом году аграриям поставлена задача произвести 5 млн тонн сахарной свеклы. «Семена готовили всю осень и зиму, и они готовы. Осталось некоторое количество, по той же сахарной свекле, завезти семена из России. Они сегодня осуществляют поставки», — обратил внимание глава государства. Поэтому, по словам президента, он проблем не видит. «Я просто ставлю задачу — дополнительно высевайте, чтобы до 5 млн тонн получить урожай сахарной свеклы, потому что это большие деньги, — отметил он. — Если где-то надо дозакупить семена дополнительно, вы знаете где покупать, мы всегда семена сахарной свеклы покупали».