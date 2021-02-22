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Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Политика
19:40, 22 Февраля 2021
фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Президенты России и Беларуси после переговоров в Красной поляне покатались на горных лыжах и снегоходах, после чего пообедали вместе, сообщают федеральные СМИ.

После сегодняшних переговоров в Сочи президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной Поляне. Кадры лыжной прогулки двух президентов были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

Покататься на лыжах коллегу из Белоруссии пригласил Владимир Путин. В приветственном слове на встрече двух лидеров он выразил надежду, что им удастся некоторое время провести вместе, чтобы "отдохнуть после сегодняшних рабочих часов".

После катания на лыжах Путин и Лукашенко пересели на снегоходы. Проезжая мимо других отдыхающих, российский президент сбавил скорость и помахал им рукой. Там же, в Красной Поляне, президенты после катания пообщались в неформальной обстановке – за обедом.

Это вторая личная встреча Путина и Лукашенко с момента прошлогодних президентских выборов в Белоруссии. Путин отметил, что в современных условиях это "большая редкость и значительная ценность".

В центре внимания – двусторонние отношения и международное сотрудничество. Президенты говорили о совместном реагировании на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, а также об интеграции в рамках Союзного государства и проектах в экономике и энергетике.

На встрече Лукашенко поблагодарил Россию за экономическую поддержку Белоруссии. Владимир Путин отметил: финансовая поддержка, оказываемая Россией Белоруссии, важна, но это "далеко не главное". Более весомой российский президент считает совместную работу по кооперации в реальном секторе экономики.

Сюжет о встрече двух президентов также показал канал НТВ.

 

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2021-02-22 20:09:42
А кто эти люди? Почему нужно писать про них? Мало ли чем занимаются всякие старички
.........
2021-02-22 20:04:55
на отдыхе уже 20 и 30 лет
Старик
2021-02-22 19:45:11
Надо бы проверить их на наличие прав машиниста-тракториста.
Гость
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