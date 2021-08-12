Президент Белоруссии назвал виновных в развале СССР

Александр Лукашенко рассказал, кого считает виноватыми в распаде СССР.

«Ну конечно, Ельцин и Горбачев», — сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» в ответ на вопрос о виновных в распаде Советского Союза, пишет РИА Новости.

По словам президента Белоруссии, «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну».

«Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — подчеркнул белорусский президент.

По его словам, «Беловежская пуща <…> — это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».

В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что «нельзя воскресить мертвого».

«Советский Союз сам себя изжил. <…> Не Кравчук, Ельцин и Шушкевич (председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. — Прим. ред.), и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт», — подчеркнул он.

Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.