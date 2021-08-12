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Президент Белоруссии назвал виновных в развале СССР

Новости. Политика
19:40, 15 Августа 2021
фото: © Николай Петров/БелТА/ТАСС

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Александр Лукашенко рассказал, кого считает виноватыми в распаде СССР.

«Ну конечно, Ельцин и Горбачев», — сказал Лукашенко в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на канале «Россия 1» в ответ на вопрос о виновных в распаде Советского Союза, пишет РИА Новости.

По словам президента Белоруссии, «нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну».

«Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — подчеркнул белорусский президент.

По его словам, «Беловежская пуща <…> — это стало местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».

В свою очередь, первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что «нельзя воскресить мертвого».

«Советский Союз сам себя изжил. <…> Не Кравчук, Ельцин и Шушкевич (председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич. — Прим. ред.), и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт», — подчеркнул он.

Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2021-08-15 21:45:44
Если только ФИКСИРОВАТЬ ФАКТ, это некрологи, а НЕ РУКОВОДИТЕЛИ! Идите в ... архив!
udo
2021-08-15 20:20:04
Фигня. Простой народ виноват во всём, в своих бедах. Зачем убили невинных царских детей? Платить за всё приходится.
Виталий Уткин
2021-08-15 19:52:06
В чём была причина неудачи М.С.Горбачёва? В том, что он, получив абсолютную власть генсека в стране, начал сразу же вводить демократические принципы в среду дегенератов, примитивов.
Демократия — это власть народа. Но для того, чтобы осуществлять разумное правление, менталитетом этого народа должна быть истинная нравственность. Большинство же российского народа исповедовало пьянство и фашизм.
Горбачёв, обладая очень многими позитивными чертами, смог бы сделать гораздо больше доброго для народа страны, если бы осуществил намеченные им реформы, используя всю полноту своей генсековской власти. Лишь “окультурив” народ за несколько десятилетий мудрого и строгого (!) правления, можно было бы передавать такому народу демократию.

Горбачёв освободил народы Земли от атеистической заразы. Но ведь в нашей стране почти не сохранилось истинной духовной культуры, истинных духовных проповедников! И когда была провозглашена свобода слова — то это поле деятельности сразу было в значительной мере занято невеждами от религии, а также психически больными людьми.

И его сменил Ельцин…
Президент дал решающий бой. Перестройка Горбачева-Ельцина обрела политическую победу.
Но, что из этого получилось, — объяснять современным жителям России не надо…

Правильной альтернативой при взаимодействии друг с другом важно учитывать этику Бога и тогда в саморазвитии человечества всё будет правильно.

Люди в большинстве своём оказываются неспособными осмыслить и удержать в памяти истину о предназначении человека (совершенствование в человеке лучших качеств души: развитие интеллекта, этики, чувства прекрасного).
Любое повышенное внимание людей в сторону денег — очень опасный капкан, крючок, который разрывает позитивную Эволюцию человека на части...

Нужно воспитывать духовно-нравственные принципы гуманизма.
Нельзя повторить ошибку М.Горбачёва.

Почему в “спокойных” странах “Востока” приветливость, радушие, бескорыстие, гостеприимство являются характерными национальными чертами — в отличие от России, где этого теперь почти не встретишь? Причина... В тех странах именно так шло воспитание многих поколений людей. А в России же “народные массы” уже почти бесконечно долго воспитываются на идеях агрессивной нетерпимости и страха; а так же в пьянстве.

* * *

Именно основой социальной гармонии должно стать не структура экономики и способ распределения материальных благ, но, должна иметь место искренняя доброжелательность людей в отношениях друг с другом и бесконфликтность.
Grek
2021-08-15 20:08:48
Виталий Уткин, а дальше то где оценка 21 года правления Путина . Слабо оценить то что есть , а не то что было ?
Гость
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