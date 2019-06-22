Лукашенко собирается с Путиным съездить на Валаам помолиться

Президент Белоруссии рассказал об этом на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

По словам президента Белоруссии, когда в России будет проходить форум регионов (Белоруссии и России), они с Путиным поедут на Валаам молиться, пишет ТАСС.

"Там мы дополнительно обсудим [вопросы]", – сказал Лукашенко 21 июня на встрече с Дмитрием Медведевым.

Президент РФ Владимир Путин планирует приехать на закрытие II Европейских игр в Минск 30 июня.

Напомним, 11 июля 2018 Путин приезжал на Валаам в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа.