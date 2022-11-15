Лыжникам Петрозаводска проведут воду и канализацию

В лыжном городке на Лесном проспекте началось строительство систем водоснабжения и водоотведения.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, в стартовом городке лыжников спортивной школы № 2, расположенном по адресу: Лесной проспект, 49а, началось строительство системы водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения безопасности сейчас доступ к нему закрыт.

После подключения к городским сетям городок будет введен в эксплуатацию, там будут организовываться спортивно-массовые и физкультурные мероприятия. Спортсмены вместо бытовок, как раньше, будут пользоваться двумя раздевалками с отдельными выходами на старт, туалетами, комнатами подготовки лыж.

Завершить работы планируется к концу декабря.