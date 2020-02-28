Лыжница из Карелии отправится на мировое первенство

Сегежская спортсменка Ольга Жолудева выступит на первенстве мира по лыжным гонкам, сообщили в Минспорта Карелии.

По итогам отборочных соревнований карельская спортсменка Ольга Жолудева вошла в состав сборной России по лыжным гонкам и примет участие в первенстве мира среди юниоров 2020 года.

Соревнования состоятся в немецком городе Обервизенталь с 28 февраля по 8 марта.

Несмотря на то, что Ольге ещё 17 лет, она выступит в группе со спортсменами старшей возрастной группы – юниоры 19-20 лет.

Ранее пловчиха из Карелии привезла золотые медали с международных соревнований.