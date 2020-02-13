Пловчиха из Карелии привезла золотые медали с международных соревнований

Спортсменка из Суоярви достойно выступила на международных соревнованиях по плаванию в Норвегии, сообщили в Минспорта Карелии.

С 24 по 26 января спортсменка Суоярвской спортивной школы Дарья Нечаева принимала участие в международных соревнованиях Barentsstevnet, которые проходили в Норвегии.

В своей категории (2003-2005 г.р.) Дарья выиграла абсолютное первенство и завоевала шесть золотых медалей на всех дистанциях, в которых участвовала. Также в абсолютной категории карельская спортсменка выиграла 100 м на спине, стала второй на дистанции 50 м брассом и третьей на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Ранее спортсменка из Карелии взяла "серебро" на Этапе Кубка Мира по ездовому спорту.