890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новый директор появится у санатория "Марциальные воды" в Карелии 5
Сегодня 09:31
Глава Минприроды Карелии заявил, что он "в шоке" от чехарды с начальниками Авиалесоохраны 4
Сегодня 15:53
Новобранцев Финляндии не устраивают общие туалеты и спальни 12
Сегодня 11:58
Вандалы вновь разобрали мост в центре Петрозаводска (ФОТО) 5
Сегодня 15:07

Пловчиха из Карелии привезла золотые медали с международных соревнований

Новости. Спорт
17:40, 13 Февраля 2020
фото: © Минспорта Карелии /Александр Подъельский
Загрузка...

Спортсменка из Суоярви достойно выступила на международных соревнованиях по плаванию в Норвегии, сообщили в Минспорта Карелии.

С 24 по 26 января спортсменка Суоярвской спортивной школы Дарья Нечаева принимала участие в международных соревнованиях Barentsstevnet, которые проходили в Норвегии.

В своей категории (2003-2005 г.р.) Дарья выиграла абсолютное первенство и завоевала шесть золотых медалей на всех дистанциях, в которых участвовала. Также в абсолютной категории карельская спортсменка выиграла 100 м на спине, стала второй на дистанции 50 м брассом и третьей на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Ранее спортсменка из Карелии взяла "серебро" на Этапе Кубка Мира по ездовому спорту.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 16
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»