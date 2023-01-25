Лыжница из Карелии завоевала золото на первенстве России

Воспитанница РСШОР Анна Корякова на первенстве РФ в Сыктывкаре заняла первое место среди девушек 15-16 лет.
Сегодня, 15 февраля, в Сыктывкаре более 200 сильнейших лыжниц со всей России соревновались в гонке свободным стилем на пять километров.
Воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва Анна Корякова заняла первое место среди девушек 15-16 лет.
Спортсменку тренирует Ирина Миронова.
«Это основной старт в соревновательном сезоне. Вся работа, и летняя, и зимняя, была подводящей к первенству России. Анна сегодня очень достойно выступила. Молодец!» - рассказала по телефону Ирина Миронова.
Впереди у спортсменки спринт, гонка классическим стилем и эстафета, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
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