Лыжница из Карелии завоевала золото на первенстве России

Воспитанница РСШОР Анна Корякова на первенстве РФ в Сыктывкаре заняла первое место среди девушек 15-16 лет.

Сегодня, 15 февраля, в Сыктывкаре более 200 сильнейших лыжниц со всей России соревновались в гонке свободным стилем на пять километров.



Воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва Анна Корякова заняла первое место среди девушек 15-16 лет.



Спортсменку тренирует Ирина Миронова.



«Это основной старт в соревновательном сезоне. Вся работа, и летняя, и зимняя, была подводящей к первенству России. Анна сегодня очень достойно выступила. Молодец!» - рассказала по телефону Ирина Миронова.



Впереди у спортсменки спринт, гонка классическим стилем и эстафета, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.