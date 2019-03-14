Лыжницы из Финно-угорской школы одержали победу в эстафете на "Кургане"

В Петрозаводске завершились старты первенства школьных команд по лыжным гонкам в эстафетах, сообщили в администрации города.

В состязаниях, которые прошли на лыжном центре "Курган", приняли участие 14 команд.

Эстафету 4х1 км среди команд девушек выиграли лыжницы из Финно-угорской школы. На втором месте – ученицы школы №2, на третьем – воспитанницы лицея №13.

Среди юношеских команд победили ребята из лицея №1, вторыми к финишу пришли лыжники из команды Университетского лицея, третьими стали юноши из школы №46.