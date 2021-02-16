Лыжные гонки для школьников отменены в Петрозаводске из-за мороза

Холода стали причиной отмены лыжных эстафет, в которых должны были принять участие петрозаводские школьники.
Эстафетные лыжные гонки муниципального этапа Всероссийских соревнований на призы газеты "Пионерская правда" среди обучающихся общеобразовательных организаций Петрозаводска отменены из-за низкой температуры воздуха. Об этом информирует пабилк "Петрозаводск спортивный".
Гонки должны были состояться сегодня. Эстафеты школьных команд перенесены на март.
Ранее сообщалось, что лыжница из Карелии вошла в десятку сильнейших спортсменов на Чемпионате мира.
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