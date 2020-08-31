Лжедиректор обманул продавца ларька в Петрозаводске

Молодая девушка устроилась на работу в ларек и сразу попалась на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции в Петрозаводске обратилась 22-летняя горожанка. Девушка только устроилась работать продавцом в павильон и ее сразу обманули мошенники. Она рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина и представился Андреем – ее начальником. Так как с руководством она знакома еще не была, то поверила звонившему.

Он пояснил, что вскоре в торговую точку привезут и установят оборудование стоимостью 20 тысяч рублей. Поэтому ей нужно перевести эти деньги на его номер телефона. Однако, в кассе было всего 9 тысяч рублей, о чем она и сообщила лжеруководителю. Тот сказал, что остальную сумму доплатит сам, а эти средства все же нужно изъять и перевести. Тогда она закрыла торговую точку и отправилась к банкомату, затем перевела всю выручку на номер телефона, продиктованный мошенником.

Полиция Петрозаводска по данному факту проводит проверку.