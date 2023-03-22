Лжеминера из Карелии, угрожавшего взорвать Финляндский вокзал, задержали в Санкт-Петербурге

Карелии, подозреваемого в ложном минировании Финляндского вокзала. Полиция возбудила уголовное дело.
Как стало известно Мойке78, житель Карелии прибыл в Петербург, остановившись в хостеле на Гончарной улице. Используя свой личный мобильный телефон, он позвонил в 112 и сообщил, что намерен подорвать Финляндский вокзал. С места его проживания полиция изъяла смартфон, два номера imei и сим-карту с абонентским номером.
Задержанному хулигану избрали подписку о невыезде.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Полиция выясняет, связан ли фигурант с иными аналогичными преступлениями.
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