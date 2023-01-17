Лжеполицейский заставил молодую жительницу Карелии взять кредит в 200 тысяч рублей

В Прионежском районе 35-летняя местная жительница пожаловалась полиции, что ее обманули мошенники на 200 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района с заявлением о преступлении обратилась 35-летняя гражданка. Она предположила, что стала жертвой дистанционных мошенников, которым перевела 200 тысяч рублей.

Днем женщине позвонили якобы из Центрального банка России. Собеседник назвал своё имя и через мессенджер прислал фотографию документа с указанием своей должности. После этого он сообщил жительнице Прионежья, что некий гражданин собирается взять по доверенности от её имени кредит, и уточнил, является ли данная операция законной. Женщина брать кредит не собиралась и пожелала отменить заявку. На связь с ней вышел как будто бы представитель правоохранительной структуры, который стал диктовать дальнейший порядок действий. За отказ в сотрудничестве он пригрозил ответственностью.

Лжеполицейский убедил женщину отправиться в банк и оформить кредит на 200 тысяч рублей. При этом ей следовало тщательно следить за действиями работников, ничего им не рассказывать и не задавать вопросов. Все заёмные средства она перевела на мобильные номера телефонов. На следующий день ей сообщили, что необходимо взять еще один кредит уже в другом банке. К тому времени она уже осознала суть происходящего и не стала продолжать разговор.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По заявлению потерпевшей проводится проверка.