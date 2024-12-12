здоровье работа экология
реклама на сайте
Сейчас самое лучшее время инвестировать в недвижимость – у строительной компании «Баренц Групп» большой выбор квартир для перспективного вложения средств
12.12.2024 18:58
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
13.12.2024 20:30

Лжесотрудники МФЦ, Роскомнадзора и ФСБ обманом отняли у пенсионера из Петрозаводска почти миллион рублей и покусились на авто

Новости. Криминал
09:40, 14 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Апокалипсис Z: Начало конца»

Новости партнеров

Мужчина поверил мошенникам и перевел им деньги, но машину терять не захотел, обдумал ситуацию и понял, с кем общался всё это время.

В полицию Петрозаводска обратился 68-летний горожанин и рассказал, как аферисты ввели его в заблуждение.

Пенсионеру позвонил незнакомец, представился сотрудником МФЦ. Он сообщил о том, что у заявителя имеется 1,5 года неучтенного стажа к пенсии, поэтому необходимо срочно явиться в учреждение. Записаться в очередь можно удобным способом – назвав коды из СМС. Горожанин это сделал.

После этого с петрозаводчанином связалась Анна Александровна – якобы представительница Роскомнадзора. Она строгим голосом сообщила, что мужчине следует «перезагрузить» сервис «личный кабинет» портала «Госуслуги», поскольку был зафиксирован несанкционированный вход в аккаунт. Общаясь с неизвестной по видеозвонку с демонстрацией экрана, петрозаводчанин, следуя её указаниям, сменил пароль.

Вскоре «Анна» перевела звонок на своего коллегу из Росфинмониторинга. Собеседник сказал пенсионеру, что «звонивший из МФЦ» – мошенник и якобы оформил от имени петрозаводчанина две доверенности на распоряжение деньгами и теперь использует их в своих целях. Злоумышленник будто бы переводит деньги на спонсирование незаконной деятельности. В этом пожилого человека убедил ещё один звонивший – лжесотрудник ФСБ, выдвинувший в его адрес несколько обвинений.

Стараясь защитить своё честное имя, мужчина выполнил инструкции неизвестных. Он обналичил накопления и перевёл на «безопасные счета». Затем ему сообщили о новых проделках преступников – от его имени появились незаконные заявки на оформление кредитов. «Аннулировать» их можно было лишь одним способом – взять кредиты на те же суммы. Когда банк не одобрил заявки, звонившие посоветовали петрозаводчанину оформить займ под залог автомобиля. Мужчина не захотел терять машину, поэтому ещё раз обдумал ситуацию и понял, что всё это время общался с мошенниками.

Ущерб составил 975 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.12.2024, 14:25
Удивительный «зверь» повстречался фотоохотнику в чаще леса на границе Карелии
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
07.12.2024, 08:55
В Финляндии вновь призвали власти открыть границу с Россией после Нового года
12.12.2024, 22:00
В России зафиксировали рекордный рост цен
09.12.2024, 00:10
Минздрав России вводит новые правила выдачи больничных с 2025 года
10.12.2024, 09:20
Город в Карелии вошел в число самых популярных направлений для зимнего отдыха

Аналитика

13.12.2024 07:30
Обществоведение
Александр Ершов: «Сорвался – уходи из профессии!»
Если бы я не знал помощника генерального директора Прионежской сетевой компании, журналиста, писателя, депутата Петрозаводского городского Совета Александра Ершова много лет, вовсе не подумал бы, что ему уже вот-вот стукнет шестьдесят.
В карельском районе могут закрыть единственную в округе автозаправку
12.12.2024 09:21
Почему Сортавала стала кинематографическим центром Карелии
11.12.2024 16:40
Необратимые последствия для мозга: врач-нарколог рассказал об отличии употребления алкоголя и наркотиков
10.12.2024 13:20
Минэк Карелии предлагает освободить инвесторов от дополнительных сборов
05.12.2024 11:29
Вся аналитика

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.