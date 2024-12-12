Лжесотрудники МФЦ, Роскомнадзора и ФСБ обманом отняли у пенсионера из Петрозаводска почти миллион рублей и покусились на авто

Мужчина поверил мошенникам и перевел им деньги, но машину терять не захотел, обдумал ситуацию и понял, с кем общался всё это время.

В полицию Петрозаводска обратился 68-летний горожанин и рассказал, как аферисты ввели его в заблуждение.

Пенсионеру позвонил незнакомец, представился сотрудником МФЦ. Он сообщил о том, что у заявителя имеется 1,5 года неучтенного стажа к пенсии, поэтому необходимо срочно явиться в учреждение. Записаться в очередь можно удобным способом – назвав коды из СМС. Горожанин это сделал.

После этого с петрозаводчанином связалась Анна Александровна – якобы представительница Роскомнадзора. Она строгим голосом сообщила, что мужчине следует «перезагрузить» сервис «личный кабинет» портала «Госуслуги», поскольку был зафиксирован несанкционированный вход в аккаунт. Общаясь с неизвестной по видеозвонку с демонстрацией экрана, петрозаводчанин, следуя её указаниям, сменил пароль.

Вскоре «Анна» перевела звонок на своего коллегу из Росфинмониторинга. Собеседник сказал пенсионеру, что «звонивший из МФЦ» – мошенник и якобы оформил от имени петрозаводчанина две доверенности на распоряжение деньгами и теперь использует их в своих целях. Злоумышленник будто бы переводит деньги на спонсирование незаконной деятельности. В этом пожилого человека убедил ещё один звонивший – лжесотрудник ФСБ, выдвинувший в его адрес несколько обвинений.

Стараясь защитить своё честное имя, мужчина выполнил инструкции неизвестных. Он обналичил накопления и перевёл на «безопасные счета». Затем ему сообщили о новых проделках преступников – от его имени появились незаконные заявки на оформление кредитов. «Аннулировать» их можно было лишь одним способом – взять кредиты на те же суммы. Когда банк не одобрил заявки, звонившие посоветовали петрозаводчанину оформить займ под залог автомобиля. Мужчина не захотел терять машину, поэтому ещё раз обдумал ситуацию и понял, что всё это время общался с мошенниками.

Ущерб составил 975 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.