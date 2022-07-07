Лжевоенный обманул жительницу Карелии, мечтавшую купить дачу

Жительницу Петрозаводска решила по интернету купить дачный домик и попалась на удочку мошенника, сообщили в МВД Карелии.

Так, на одном из популярных сайтов 58-летняя петрозаводчанка нашла объявление о продаже дачного участка с домом за 570 тысяч рублей. Предложение женщину заинтересовало, и она сразу же позвонила по указанному номеру. Владелец недвижимого имущества рассказал, что он военный, переезжает в Санкт-Петербург и хочет как можно быстрее продать собственность.

Мужчина пояснил, что желающих много и, если петрозаводчанка намеревается приобрести участок, то необходимо прямо сейчас внести задаток в размере 20 тысяч рублей. Собеседница согласилась.

Получив деньги, продавец уведомил её о том, что она ошиблась, и нужно было перевести не 20 тысяч рублей, а 200 тысяч рублей. Тогда жительница карельской столицы попросила вернуть средства. Однако контрагент её заблокировал, а объявление удалил.

В настоящее время по факту преступной деятельности проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские призывают граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.