Магазин в Петрозаводске дважды пытались обокрасть

Попытки хищения товаров из магазинов произошли в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

В Сегеже 4 октября вневедомственной охраной задержана 40-летняя гражданка, которая совершила хищение на сумму 210 рублей.



В воскресенье, 6 октября, в 10.45 в Петрозаводске на краже в гипермаркете попалась 50-летняя женщина. Сумма ущерба составила 1,2 тысячи рублей. Сотрудники задержали ее и передали полиции. А через два часа тревожная сигнализация вновь была активирована работниками того же магазина: 52-летний мужчина пытался совершить хищение на сумму почти 500 рублей.



Вечером того же дня аналогичное правонарушение пресечено в Кондопоге. Всем задержанным грозит административное наказание.