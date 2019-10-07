Магазин в Петрозаводске дважды пытались обокрасть

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Попытки хищения товаров из магазинов произошли в Петрозаводске, Сегеже и Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
В Сегеже 4 октября вневедомственной охраной задержана 40-летняя гражданка, которая совершила хищение на сумму 210 рублей.
В воскресенье, 6 октября, в 10.45 в Петрозаводске на краже в гипермаркете попалась 50-летняя женщина. Сумма ущерба составила 1,2 тысячи рублей. Сотрудники задержали ее и передали полиции. А через два часа тревожная сигнализация вновь была активирована работниками того же магазина: 52-летний мужчина пытался совершить хищение на сумму почти 500 рублей.
Вечером того же дня аналогичное правонарушение пресечено в Кондопоге. Всем задержанным грозит административное наказание.
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