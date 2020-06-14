Магазинам и рынкам готовят ужесточение санитарных правил

Роспотребнадзор разработал проект новых санитарно-эпидемиологических правил для продуктовых магазинов и рынков.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Например, ведомство предлагает запретить рыбные магазины в жилых зданиях и зданиях общественного и административного назначения. Над торговыми местами открытой торговой зоны рынка должны быть установлены навесы или иные конструкции для защиты пищевой продукции от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Какие еще требования будут предъявляться к торговле, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".