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Магазины и кафе будут принимать оплату по лицу клиентов

Новости. Общество
16:50, 09 Октября 2020
фото: pixabay
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Закон, расширяющий возможности применения биометрии при оплате покупок и услуг, планируют принять в России до конца 2020 года.

Об этом  "Известиям" рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Принятие закона позволит внедрить оплату по лицу в магазинах и кафе.

Сейчас пилот с использованием единой биометрической системы (ЕБС) запустил ВТБ в гипермаркетах "Лента".

В Х5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") сообщили, что рассматривают внедрение биометрического эквайринга.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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