Магазины и кафе будут принимать оплату по лицу клиентов

Закон, расширяющий возможности применения биометрии при оплате покупок и услуг, планируют принять в России до конца 2020 года.

Об этом "Известиям" рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Принятие закона позволит внедрить оплату по лицу в магазинах и кафе. Сейчас пилот с использованием единой биометрической системы (ЕБС) запустил ВТБ в гипермаркетах "Лента". В Х5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") сообщили, что рассматривают внедрение биометрического эквайринга. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".