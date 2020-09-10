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Магазины могут обязать использовать двойные ценники, чтобы они не "хитрили"

Новости. Общество
09:03, 11 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Союз потребителей России предложил ввести новые ценники во всех магазинах: на них будет указываться не только стоимость упаковки товара, но и единицы веса или объема, например 1 килограмм или 1 литр.

Инициативу организация направила в Минпромторг, с документом ознакомились "Известия".

Пункт о двойных ценниках предлагается добавить в проект новых правил розничной торговли: министерство уже сформировало документ, он проходит общественные слушания.

Сейчас ритейлеры могут сами выбрать, указывать им стоимость единицы товара или единицы веса. По мнению Союза потребителей, двойные ценники не позволят магазинам "хитрить".

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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