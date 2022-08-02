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Магазины в Финляндии будут проверять паспорта у покупателей из России

Новости. Общество
00:10, 04 Августа 2022
фото: © Shutterstock

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МИД Финляндии заявило, что что магазины должны проверять паспорт покупателя при продаже дорогих товаров, и отказывать россиянам в продаже санкционных товаров.

Как сообщает РИА Новости, заявление МИД опубликовала финская телерадиовещательная корпорация YLE.

«Продажа подпадающих под санкции товаров запрещена, если товары предполагается использовать в России. Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в РФ», — говорится в ответе финского МИД на запрос YLE.

В то же время в министерстве отмечают, что на практике торговцу бывает трудно определить, отправляется ли товар в Россию или остается в Финляндии, если только клиент не приобретает товар в качестве беспошлинной покупки, и рекомендуют проверять паспорт покупателя. В министерстве подчеркивают, что при продаже продукции в каждом конкретном случае необходимо принимать решение индивидуально.

В министерстве сообщают, что многие финские компании обсуждали санкции с МИДом, и вопрос обсуждался на мероприятиях Центрального союза деловой жизни EK и торговых палат. Ранее сообщалось, что таможня Финляндии проводит усиленный досмотр пассажиров на финско-российской границе на предмет нарушения санкций, введенных Евросоюзом из-за российской спецоперации на Украине.

Европейский Союз ввел обширные санкции против России и Белоруссии в связи со спецоперацией на Украине. В задачи финской таможни как исполнительного органа входит обеспечение соблюдения санкций в отношении импорта и экспорта, согласованных на уровне ЕС.

Список запрещенных товаров широк и постоянно меняется. Например, не разрешается ввозить в Россию краски или автомобильные смазочные материалы, такие как синтетические моторные масла. Значительно ограничен вывоз предметов роскоши, таких как смарт-устройства и спортивные товары. Для разных видов предметов роскоши существуют разные стоимостные ограничения. Как правило, лимит стоимости составляет 300 евро, уточнили в таможне.

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