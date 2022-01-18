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Махинации с земельными участками закончились для жительницы Карелии в суде

Новости. Криминал
09:48, 19 Января 2022
фото: © estatelegal.ru

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В Прионежском районе расследуется дело о мошенничестве при приобретении участков, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело в отношении жительницы Прионежского района было возбуждено по статье 159 УК РФ — женщина обвиняется в мошенничестве при приобретении земельных участков.

Было установлено, что в 2014 году фигурантка, пользуясь знакомством с должностным лицом администрации одного из сельских поселений Прионежского района, получила содержащие недостоверные сведения выписки из официальных документов. Там было указано, якобы женщина 15 лет назад получила право постоянного бессрочного пользования двумя земельными участками: площадью 200 кв. м. — для гаражного строительства и 1 400 кв. м. — для индивидуального жилищного строительства.

Затем обвиняемая сумела обмануть должностных лиц государственных органов, подав документы для регистрации права собственности на эти земельные участки в свою пользу. В 2015 году участки были оформлены на жительницу Прионежья.

В результате муниципалитету был причинен ущерб в сумме свыше 350 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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