Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:25, 29 Мая 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив / © Сергей Фадеичев/ТАСС

Макаревич и Ахеджакова выступят на концерте в защиту обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева

Загрузка...

В Сахаровском центре Москвы пройдет мероприятие, главная цель которого - поддержать лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии.

На благотворительный вечер в Сахаровский центр, чтобы поддержать Дмитриева, придут Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая и другие. В программе: выступления писателей и музыкантов и даже благотворительный фуршет. Объявлен также сбор денег, собранная сумма будет направлена на поддержку Дмитриева и его семьи, пишет Nation News. 

Напомним, уголовное дело против Юрия Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев это обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-05-29 12:45:33
Никто уже не верит в его виновность. Даже эти деятели.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2019, 21:20
ФОТО: Ольга Бузова показала себя в микро-бикини
22.05.2019, 13:09
ВИДЕО: Бразильский футболист Луис Адриано подарил петрозаводчанке Porsche
24.05.2019, 10:00
Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш
22.05.2019, 14:33
Чиновничий "историзм" ударил по горожанам
28.05.2019, 08:20
ФОТО: Гражданин Украины пытался вывезти в Финляндию 610 пачек сигарет, спрятав их от карельской таможни
24.05.2019, 18:40
Стало известно, в каком районе Карелии самая высокая радиация

Аналитика

Сегодня 11:52
Обществоведение
Карельская деревня как "дрова" для "Огня"
Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.
"При таком масштабном ремонте дорог на первое место выходит контроль качества его выполнения" 2
Сегодня 11:12
"Человек должен жить, а не выживать" 12
28.05.2019 09:40
Шунгит – как новый бренд Карелии
27.05.2019 12:49
"Баренц Групп" предлагает качественные и доступные квартиры в Sky Tower
27.05.2019 11:56
Вся аналитика

Чтиво

27.05.2019 11:01
Частная жизнь
Автограф президента 3
Туристка из Карелии поделилась впечатлениями от встречи с Саули Ниинисте.
Перемен, мы ждем перемен 7
24.05.2019 11:37
Костная клиника: аллергия наступает…
22.05.2019 13:50
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
архив чтиво

Медиа

День пограничника-2019 в Петрозаводске
28.05.2019 12:52
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»