Макаревич и Ахеджакова выступят на концерте в защиту обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева

В Сахаровском центре Москвы пройдет мероприятие, главная цель которого - поддержать лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии.

На благотворительный вечер в Сахаровский центр, чтобы поддержать Дмитриева, придут Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Людмила Улицкая и другие. В программе: выступления писателей и музыкантов и даже благотворительный фуршет. Объявлен также сбор денег, собранная сумма будет направлена на поддержку Дмитриева и его семьи, пишет Nation News.

Напомним, уголовное дело против Юрия Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев это обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.