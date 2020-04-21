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Максим Галкин держит Аллу Пугачеву взаперти

Новости. Общество
19:40, 21 Апреля 2020
фото: © PersonaStars
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Свой день рождения певица отметила без гостей.

Так, 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год. Из-за карантина Алла Борисовна не стала приглашать гостей, решив отметить праздник в узком кругу семьи. Однако подарки от родных и друзей именинница все же получила. С раннего утра к замку в деревне Грязь, где живет Пугачева с семьей, стали одна за другой подъезжать иномарки, пишет "Узнай все".

Это личные помощники артистов привезли презенты для звезды. Например, Николай Басков передал певице бутылку дорогого эксклюзивного вина.

После того, как в Москве объявили режим самоизоляции, Максим Галкин, опасаясь за здоровье жены, у которой кроме сахарного диабета, есть серьезные проблемы с сердцем, решил полностью исключить для нее возможность заражения опасным вирусом.

Теперь Алла Борисовна даже не может выйти на прогулку в парк, окружающий замок. Более того, вся прислуга, общающаяся с певицей, на время карантина не имеет права покидать пределы особняка и общаться с посторонними людьми, чтобы не принести инфекцию в дом.

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