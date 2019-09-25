Максим Орешкин не согласился с идеей главы Карелии о послаблениях отстающим регионам

Целевые показатели по национальным проектам не могут быть снижены в регионах России, отстающих по уровню социально-экономического развития, к числу которых относится Карелия.

"Целевые показатели — они не взяты из воздуха, они проистекают из 204-го указа президента, — пояснил он. — Они выстроены сверху вниз, и недостижение этих показателей в отдельных регионах будет означать недостижение этих показателей в целом по стране", - цитирует ТАСС главу Минэкономразвития Максима Орешкина.

В июле глава Карелии Артур Парфенчиков предложил смягчить условия выполнения национальных проектов в регионах со слабой экономикой. Для выполнения целей он предложил увеличить финансирование, пишут "Вести Карелии".

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