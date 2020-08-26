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Максимальная ставка по банковским вкладам снова упала до исторического минимума

Новости. Общество
16:19, 27 Августа 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, сократилась еще на 0,07 п.п. и во второй декаде августа достигла 4,45%.

Об этом говорится в сообщении Банка России.

Максимальная ставка по вкладам снижалась с середины марта 2019 года. С III декады марта она начала расти и к I декаде мая достигла 5,5%, после чего вновь начала сокращаться. В I декаде августа она достигла минимального значения за всю историю наблюдений — 4,52%.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-27 16:49:11
Ставка по вкладам падает потому, что снижена ставка по предоставляемым кредитам, Банки свою выгоду не упустят, нагло залезут в карман вкладчиков, если такие ещё у них останутся.
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