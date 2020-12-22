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"Маленьких отдельно от больших": правила выгула собак разместили на стендах в парках Петрозаводска

Новости. Общество
08:05, 23 Декабря 2020
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На общественных территориях Петрозаводска установлено девять информационных стендов с правилами поведения в парках и выгула собак.

Об этом соообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.

Три конструкции смонтировали в Лососинском парке, две в парке Беличий Остров, по одной – на аллее Зелёная Тропа и в парке 50-летия Пионерской Организации. 

Еще два стенда разместили в парке Патриот на Древлянке.

Кроме того, информационные щиты устанавливают на оборудованных площадках для дрессировки. Один из них уже появился в Новодревлянском сквере, ещё два в ближайшее время установят в парках Зелёный Берег и Приозёрном.

На стендах содержатся рекомендации владельцам. Например, нельзя приводить "маленьких, хрупких, легко травмируемых собак туда, где гуляют с крупными и сильными".

Кроме того, хозяева обязаны убирать экскременты за своими питомцами, а сами не должны находиться в состоянии опьянения во время прогулок.

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Комментарии

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Врунов
2020-12-23 09:32:23
Блохастые должны жить и чесаться в будке, а не тявкать в подьезде
Врунов
2020-12-23 08:54:40
Собачатников надо тоже на поводке выгуливать
Дана
2020-12-23 08:24:56
Да ничего не соблюдается, в парке ,по Гюллинга, выгуливают без поводков овчарок, лошадей скорее, они носятся как сумасшедшие, а народ идёт утром на работу....дети шастают.... всё до первого случая...
VladPTZ
2020-12-23 08:24:17
На счет экскрементов это правильная мысль и распространить это надо на весь город, а то устроили глобальный туалет куда не глянь везде куча, засрали все. А гадит не меньше человека. Еще и машину обсыкают на радость хозяев питомцев, типа так им буржуям понаставили тут.
Беня
2020-12-23 11:13:30
VladPTZ, особенно хорошо это заметно весной, когда сходят сугробы и открываются "минные" поля :)
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