"Маленьких отдельно от больших": правила выгула собак разместили на стендах в парках Петрозаводска

На общественных территориях Петрозаводска установлено девять информационных стендов с правилами поведения в парках и выгула собак.

Об этом соообщила пресс-служба администрации Петрозаводска.

Три конструкции смонтировали в Лососинском парке, две в парке Беличий Остров, по одной – на аллее Зелёная Тропа и в парке 50-летия Пионерской Организации.

Еще два стенда разместили в парке Патриот на Древлянке.

Кроме того, информационные щиты устанавливают на оборудованных площадках для дрессировки. Один из них уже появился в Новодревлянском сквере, ещё два в ближайшее время установят в парках Зелёный Берег и Приозёрном.

На стендах содержатся рекомендации владельцам. Например, нельзя приводить "маленьких, хрупких, легко травмируемых собак туда, где гуляют с крупными и сильными".

Кроме того, хозяева обязаны убирать экскременты за своими питомцами, а сами не должны находиться в состоянии опьянения во время прогулок.