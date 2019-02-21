Маленький ребенок пострадал в ДТП в Карелии

Авария случилась утром в четверг в Костомукше, сообщили в Управлении ГИБДД Карелии.

По предварительной информации, 21 февраля в 08.30 на ул. Горняков, 1 водитель автомобиля Kia уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Toyota, который двигался во встречном направлении.

"В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля Toyota, 6-летний мальчик, который находился в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье. Обстоятельства происшествия уточняются", - уточнили в ведомстве.