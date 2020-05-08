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Малоимущим жителям Коми выделят 500 рублей на посадку картошки

Новости. Общество
15:32, 09 Мая 2020
фото: https://pixabay.com/
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Врио главы Республики Коми Владимир Уйба заявил, что малоимущие жители республики смогут получить деньги на покупку семенного картофеля и овощей, сообщает местный портала pg11.ru.

По словам руководителя региона, новой мерой поддержки смогут воспользоваться люди, которые выращивают картофель на своих участках. Таким образом власти региона рассчитывают помочь населению в решении продуктового вопроса.

Выплата получила название "На ведение садоводства и огородничества". Ее размер составит 500 рублей. На получение денег смогут рассчитывать семьи и одиноко проживающие люди, которые были признаны малоимущими на 1 мая 2020 года. При этом уточняется, что в малоимущей семье 500 рублей будет выплачиваться на каждого ее члена.

Назначать и перечислять выплату будут местные центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения. Обратиться за выплатой необходимо будет не позднее 30 июня 2020 года.

Для назначения выплаты надо будет представить в центр заявление с указанием сведений о наличии земельного участка, находящегося у малоимущей семьи или одиноко проживающего человека в собственности, в постоянном пользовании, безвозмездном пользовании, пожизненном наследуемом владении или аренде. 

Решение о назначении и выплате или об отказе принимаются в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. Деньги будут перечисляться в течение 10 календарных дней со дня принятия решения о назначении выплате. Общественное обсуждение проекта правительственного постановления закончится 17 мая, отмечает издание.

Ранее стало известно, каким семьям в Карелии дадут дополнительные выплаты на детей.

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Комментарии

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Ну че, убогие! Как вам 30-летие под пятой капитализма? Это только начало. Не хотели учить историю? Скоро узнаете, попаданцы, как там было в Рассеи Которую Мы Потеряли! ..., ... . (Лавров)
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