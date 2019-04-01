Малолетние преступники в Петрозаводске смогут бесплатно повысить свой культурный уровень

Несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, дадут бесплатные билеты в театр, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках проведения "Года театра" в России сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели рабочую встречу с представителями администрации Музыкального театра Республики Карелия.

На протяжении 9 лет в театре реализуется программа «Подари радость», по которой определенные категории граждан имеют возможность бесплатно повышать свой культурный уровень.

В ходе рабочей встречи между УИИ и Музыкальным театром достигнута договоренность о выделении бесплатных билетов для несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Сотрудники УИИ уверены, что проведение культурных мероприятий, экскурсий, посещение театральных постановок, выставок и музейных экспозиций позволяет подросткам повышать нравственно - эстетический уровень, и является продуктивной мерой профилактической работы.