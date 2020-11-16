Малолетние заключенные в Карелии отметили День доброты

Несовершеннолетним заключенным СИЗО-2 в Сегеже объяснили, что такое доброта, сообщили в УФСИН Карелии.

С несовершеннолетними,содержащимися в СИЗО-2 в Сегеже, проведено занятие, посвященное всемирному Дню доброты, рассказали в ведомстве.

На занятии сотрудники обсудили с ребятами, что доброта — это отнюдь не слабость, а человеческое качество, которое меняет мир и человека в лучшую сторону. По сути творить добрые дела невероятно просто, и мы можем совершать их каждый день, сами того не замечая: улыбнуться или помочь незнакомому человеку, обнять близкого человека или родителей, накормить бездомного щенка, смастерить кормушку для птиц. Этот список можно продолжать долго. С каждым таким поступком кому-то становится лучше, ведь мы делаем кого-то чуточку счастливее, а это значит, что чуточку счастливее и добрее становится весь мир. В конце занятия подростки нарисовали свои плакаты под названием "Твори добро".

День доброты отмечают во многих странах мира, в том числе в России. Праздник призван показать, что на свете есть сила, способная противостоять любому злу: насилию, терроризму, войнам, невежеству, грубости и хамству. Сила, которая способна объединить людей, вне зависимости от их нации, пола, религии и возраста. Доброта - это международный язык, который люди одинаково хорошо понимают во всем мире, но, к сожалению, не все и не всегда говорят на этом языке. У праздника есть свой символ - открытое сердце.