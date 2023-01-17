Малолетний пособник мошенников забрал у стариков в Карелии миллион рублей

Полиция Карелии задержала 17-летнего жителя Ставрополья, который забирал деньги у жертв телефонных мошенников.
В Петрозаводске стражи порядка задержали 17-летнего жителя Ставропольского края, которого подозревают в мошенничестве.
Ему инкриминируют четыре эпизода, один на территории Прионежского района.
По информации полиции, юный злоумышленник подрабатывал курьером у телефонных мошенников - приезжал за деньгами к людям, которых обманули по схеме «родственник попал в ДТП».
«При этом юноша полностью осознавал противозаконность своих действий и знал о возможных последствиях, однако чувство наживы превысило страх наказания», - говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
Подозреваемый успел выполнить несколько заказов в различных городах России, затем добрался до Карелии. Здесь он навестил четырех пенсионеров, которые передали ему около миллиона рублей.
Материалы уголовных дел в отношении курьера переданы в Следком Карелии. Сам юный злоумышленник на время предварительного расследования находится в СИЗО.
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