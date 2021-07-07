Реклама
Прислать новость
В Петрозаводске продолжают благоустраивать незаконный пляж в Песках 7
07.07.2021 16:37
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО) 2
Сегодня 07:25
Составлен список участков, которые будут раздавать населению Карелии как «арктические гектары» 5
07.07.2021 11:32
«Никто их никуда не сливал» 2
07.07.2021 16:55

Малому бизнесу пообещали больше льготных кредитов

Новости. Экономика
08:52, 08 Июля 2021
фото: pixabay

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Как сообщает РИА Новости, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и акционерным обществом „Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства“ при участии системно значимых кредитных организаций принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказано в сообщении.

Когда выполнят эти планы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
01.07.2021, 10:27
Путешествующий по Карелии блогер разочаровался калитками: «Они отвратительны!»
01.07.2021, 09:41
Глава Минздрава Карелии отметил гендерную особенность третьей волны коронавируса

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»