Малому бизнесу пообещали больше льготных кредитов

Президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Как сообщает РИА Новости, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и акционерным обществом „Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства“ при участии системно значимых кредитных организаций принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объемов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказано в сообщении.

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