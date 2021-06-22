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Малому бизнесу снижают размер комиссии за услуги банков по приему карт от покупателей

Новости. Экономика
08:52, 23 Июня 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Банки начали снижать свои ставки по эквайрингу для организаций, принимающих оплату товаров и услуг по банковским картам.

Об этом «Известиям» сообщили в кредитных организациях.

Руководитель блока малый бизнес ДОМ.РФ Елена Пигасова рассказала, что финансовая организация сейчас пересматривает тарифы за прием карт в пользу комплексных предложений клиентам. В результате комиссия будет зависеть от выбранного пакета услуг расчетно-кассового обслуживания, и предприниматель получит более выгодные условия.

О снижении комиссий рассказали и в М. Б. Управляющий директор эквайрингового бизнеса организации Марк Баранов заявил, что банк запустил акцию «Эквайринг по цене куайринга», позволяющую платить при приеме карт такую же ставку, как через СБП.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести-Карелии»

 

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Комментарии

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Leopol'd
2021-06-23 10:47:17
В то, что банки нажрались никогда не поверю. Ждут нововведений?
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