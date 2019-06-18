Малый бизнес в моногородах Карелии получит микрозаймы на льготных условиях

Министерство экономического развития Карелии в 2019 году начнет выдавать микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях.

Об этом сообщил на заседании правительства Карелии руководитель министерства Павел Буренков.

По его словам, на микрозаймы будут выдаваться под 3% годовых. Кроме того, планируется предоставление грантов и субсидий на компенсацию затрат предпринимателей.

Какова общая сумма финансирования на поддержку малого и среднего бизнеса в моногородах, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".