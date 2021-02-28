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Малый и средний бизнес запросил новые меры поддержки на 100 млрд рублей

Новости. Экономика
16:06, 01 Марта 2021
фото: pixabay
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Объединение предпринимателей "Опора России" сформировало пакет новых антикризисных мер для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил "Известиям" глава организации Александр Калинин.

В предложения вошли такие меры, как законодательное ограничение темпы роста тарифов и платежей, повышение порога упрощенной системы налогообложения до 300 млн рублей, предоставление самозанятым права сдавать в аренду апартаменты и ряд других предложений.

Согласно оценке Дмитрия Орехова, который является управляющим директором рейтингового агентства НКР, общая стоимость инициатив, способных посодействовать бизнесу в преодолении кризиса, составит порядка 100 млрд рублей.

Чего просит бизнес, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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