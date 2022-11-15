Малышей в Петрозаводске приглашают померяться силами в «Марафоне ползунков»

Петрозаводчан от 6 до 11 месяцев ждут соревнования «Маленький чемпион».

В воскресенье, 18 октября, в столице Карелии в тринадцатый раз пройдет Марафон ползунков «Маленький чемпион». Старт в 10.00 в лицее № 1 (Березовая аллея, 42). Заявки от родителей маленьких участников в возрасте от 6 до 11 месяцев принимаются до 19.00 16 декабря, сообщили в администрации города.

Марафон ползунков – это соревнования малышей по ползанию на скорость при непосредственной поддержке их родителей. Участие бесплатное, но количество соревнующихся ограничено. Вход для зрителей свободный.

В рамках Марафона ползунков состоится конкурс костюмов, победители которого получат интересные призы. Желающим придумать и показать свою костюм нужно до конца дня 16 декабря зарегистрироваться в обсуждениях в соответствующей теме в группе марафона, там же можно ознакомиться с условиями участия.

Мероприятие организует Детское спортивное движение «Маленький Чемпион» (АНО Центр организации мероприятий «Поколение Будущего») при поддержке администрации Петрозаводска и Фонда президентских грантов.

Подробная информация и условия участия опубликованы в группе.