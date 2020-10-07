Малышева рассказала, как вылечиться от коронавируса дома

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как предварительно выявить и лечить коронавирус в домашних условиях.

По ее словам, людям, находящимся дома, необходимо следить за тремя симптомами: одышкой, температурой и кислородом в крови. Если одышка мешает говорить и появляется в покое или при легкой нагрузке, – это повод обратиться к врачу, отметила специалист. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Температура выше 38,3 градусов Цельсия считается высокой, если она не контролируется препаратами, то больному также нужно обратиться к медикам.

"Что принимать дома: вода. В день нужно выпивать два литра или восемь стаканов воды. Парацетамол для снижения температуры. Витамин D 1000 МЕ. Низкий уровень витамина Д связан с повышенной смертностью от COVID. Антикоагулянт – COVID повышает риск тромбоза. Противовирусный препарат при необходимости назначает только врач", – написала Малышева в Instagram.

Она напомнила, что антибиотики не лечат от коронавируса, их назначают только при бактериальных осложнениях.