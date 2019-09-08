Мам с колясками на Ключевой просят не волноваться из-за спуска к поликлинике
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В Петрозаводске подрядчик сообщает, что новая лестница с пандусом у поликлиники на Ключевой еще в процессе строительства, поэтому пользоваться ею нельзя, также как и срывать сигнальную ленту.
Ранее в соцсети мамы с колясками пожаловались, что не могут спуститься по лестнице с пандусом к поликлинике на улице Нойбранденбургская, так как колеса колясок не попадают на полозья.
На жалобу петрозаводчанок в соцсети ответил подрядчик, который сообщил, что пандус еще не отрегулирован и не закреплен, пользоваться лестничным спуском еще нельзя – это опасно.
"Работы по контракту завершатся только к концу сентября, - сообщил подрядчик. - Лестничный спуск с пандусом находятся в процессе производства работ: конструкции не закреплены и не могут эксплуатироваться. В целях безопасности просим не срывать сигнальную ленту и дождаться окончания реализации проекта".
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