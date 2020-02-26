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Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию

Новости. Общество
16:47, 26 Февраля 2020
фото: © Вячеслав Тыртышный, фото из семейного архива
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Уже полгода жительница Карелии не может собрать деньги на лечение сына, который стал инвалидом за одну ночь.

В минувший вторник, 25 февраля, мы писали, что в Сегеже 2-летний мальчик Слава в 2014 году заразился вирусным энцефалитом. Шесть лет он прикован к инвалидной коляске.

Выздоровление, по словам врачей возможно, но необходима реабилитация. На реабилитацию в России не берут, так как нет программ, позволяющих поставить на ноги тяжелого пациента с симптоматической эпилепсией, возникшей в результате вируса.

Мама Слава рассказала, что нашла клинику в Греции, готовую принять такого ребенка на реабилитацию, но для этого необходимо собрать 765 тысяч рублей. Большая часть уже собрана, не хватает 220 тысяч рублей.

Сбор, по словам мамы Славы, начат был еще в октябре 2019 года, но идет медленно, потому что "он несрочный".

"Благотворительные фонды таким, как Слава, денег не дают, говорят, что он несрочный, - объяснила Наталья Тыртышная. – Поэтому реабилитация наша откладывается, пока деньги не соберем".

Почитайте историю о том, как Слава из здорового мальчишки за одну ночь превратился в беспомощного инвалида из-за вируса, от которого не застрахован никто из нас, и если вдруг вы решите помочь мальчонке встать на ноги или хотя бы просто сделать еще один большой шаг к выздоровлению, то деньги можно перечислить на счет мамы ребенка Натальи Тыртышной.

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