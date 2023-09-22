Мама осужденного инструктора лагеря Сямозеро: «Я не рыдала, а орала…»

Мама Валерия Круподерщикова, признанного виновным в гибели 14 детей на Сямозере, узнала о приговоре от девушки сына.

Бывший инструктор лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» Валерий Круподерщиков запретил своей маме приходить 11 сентября в суд на оглашение приговора.

«В воскресенье, перед приговором, он сказал: мама, не плачь, я приеду домой… на день рождения к Егору, мы поклеим обои, все будет хорошо», - передала Ирина слова Валеры за день до заключения. И объяснила, что младшему сыну Егору день рождения был 14 сентября, как раз через несколько дней после приговора, а обои у них так до сих пор и стоят в коридоре.

О том, что сын получил 6 лет колонии, Ирина узнала не из СМИ, а от девушки сына - Натальи.

«Как я среагировала?! Нет, я не рыдала, я орала! Я напугала младшего сына, мы с ним оказались дома опять вдвоем, опять одни, как тогда 7 лет назад. Мне казалось, что я сойду с ума. Не помню, как звонила сестрам. Сестра пришла, подняла меня…», - рассказала Ирина.

Подробнее о том, как родные пытаются бороться за осужденных инструкторов по громкому сямозерскому делу, читайте в материале «Мама, не плачь, я приеду домой».