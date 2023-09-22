Адвокаты обжаловали приговор инструкторам лагеря Сямозеро в Верховный суд Карелии

Адвокаты Валерия Круподерщикова и Павла Ильина подали апелляционные жалобы на приговор судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой, отправившей их подзащитных в колонию.

Как стало известно «Столице на Онего», адвокаты Дмитрий Маслов и Иван Варфоломеев подали апелляционные жалобы на приговор судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой. Судья после 7 лет разбирательств 11 сентября признала 27-летнего Павла Ильина и 26-летнего Валерия Круподерщикова, бывших инструкторов лагеря «Парк-Отель «Сямозеро», виновными в гибели 14 детей и отправила их в колонию общего режима на 5 и 6 лет соответственно, обязав выплатить компенсацию потерпевшим в общей сумме 54 млн рублей.

Дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Напомним, 11 сентября судья Елена Голяева вынесла оглушительный приговор двум инструкторам лагеря «Парк-Отель «Сямозеро» - 27-летнему Павлу Ильину и 26-летнему Валерию Круподерщикову, признав их виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц). Суд приговорил Павла Ильина, которого не было на момент трагедии на озере, к 5 годам колонии общего режима со штрафом в 17 млн 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим, а Валерия Круподерщикова, тонувшего вместе с детьми, к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в 36 млн рублей, также в качестве компенсации потерпевшим морального вреда.

Молодых людей взяли под стражу в зале суда.

Родные и друзья создали группы в их поддержку, а также написали петицию в защиту осужденных.