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Маму погибшего на пожаре юного героя пригласили в Следком Карелии

Новости. Общество
08:45, 02 Июня 2021
фото: Слеком Карелии

Мама Святослава Юшкова - 6-летнего мальчика, погибшего два года назад при попытке спасти дедушку во время пожара, - пришла в Следком Карелии на совещание, посвященное Международному дню защиты детей.

В пресс-службе ведомства пояснили, что Юлия Захаркина участвовала в мероприятии по приглашению Следкома.

«Сегодня сотрудники Следственного комитета минутой молчания почтили память Юного Героя», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа 2019 года Святослав отправился в баню вместе с дедушкой, там мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить взрослого из помещения на свежий воздух, и огонь перекинулся на него. Дедушка скончался, а Святослав с сильными ожогами спецбортом МЧС РФ был доставлен в Нижний Новгород. Спасти его не удалось.

В 2019 году Святослав был посмертно награжден медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага» и нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце».

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