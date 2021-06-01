Маму погибшего на пожаре юного героя пригласили в Следком Карелии

Мама Святослава Юшкова - 6-летнего мальчика, погибшего два года назад при попытке спасти дедушку во время пожара, - пришла в Следком Карелии на совещание, посвященное Международному дню защиты детей.

В пресс-службе ведомства пояснили, что Юлия Захаркина участвовала в мероприятии по приглашению Следкома.



«Сегодня сотрудники Следственного комитета минутой молчания почтили память Юного Героя», — говорится в сообщении.



Напомним, 30 августа 2019 года Святослав отправился в баню вместе с дедушкой, там мужчина потерял сознание во время розжига печи. Ребенок попытался вытащить взрослого из помещения на свежий воздух, и огонь перекинулся на него. Дедушка скончался, а Святослав с сильными ожогами спецбортом МЧС РФ был доставлен в Нижний Новгород. Спасти его не удалось.

В 2019 году Святослав был посмертно награжден медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага» и нагрудным знаком и Символом «Горячее сердце».