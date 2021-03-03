Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Учредителю фирмы из поселка в Карелии строят яхту в Германии 19
03.03.2021 15:38
Власти подготовили очередное изменение схемы движения транспорта в центре Петрозаводска
03.03.2021 06:40
В ГИБДД Петрозаводска рассказали, почему пешеход напал на автомобиль 6
03.03.2021 13:16
Средняя зарплата педагогов общеобразовательных учреждений Карелии составит 42,8 тысячи рублей 8
03.03.2021 09:58
Пенсионный фонд Карелии разъяснил, от чего зависит "северный" стаж, нужный для досрочной пенсии 17
03.03.2021 11:31
Пешеход напал на автомобиль в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
03.03.2021 10:05
Двор в центре Петрозаводска завалили мусором (ФОТОФАКТ) 16
03.03.2021 12:39

Маньяк, державший секс-рабынь в бункере в течение 3,5 лет, вышел на свободу

Новости. Общество
23:30, 03 Марта 2021
фото: © Криминальная Россия/YouTube
Загрузка...

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов покинул исправительную колонию в Саратовской области после почти 17-летнего срока за похищение и изнасилование двух школьниц.

Виктор Мохов вышел на свободу сегодня, 3 марта, и на поезде отправился к месту жительства в Рязанскую область. Об этом РИА Новости сообщили в саратовском УФСИН.

Над 70-летним "скопинским маньяком" должны установить надзор на шесть лет, на протяжении которых Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Также он должен дважды в месяц отмечаться в полиции.

Из характеристики администрации колонии следует, что Мохов на путь исправления не встал, вину в своих преступлениях признал частично. За время отбытия срока характеризовался отрицательно, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участвовал в общественной жизни отряда по необходимости.

В 2000 году Мохов предложил подвезти до дома 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом.

За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.

Екатерина Мартынова призналась в интервью, что перед освобождением маньяка у нее есть волнение. "Не то что я боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить", — рассказала Мартынова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники
01.03.2021, 17:29
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии
26.02.2021, 16:23
Начальника Петрозаводского отряда ведомственной охраны Октябрьской железной дороги будут судить за присвоение денег
28.02.2021, 15:31
Учитель, которого в Карелии отстранили от работы за нанесение побоев ученикам, прошел детектор лжи на Первом канале

Аналитика

02.03.2021 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить 1
02.03.2021 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 4
02.03.2021 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

03.03.2021 17:30
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»