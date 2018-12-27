Марата Башарова подозревают в рукоприкладстве

Марат Башаров избил жену Елизавету Шевыркову, об этом сообщил ее брат Федор.

Марата Башарова снова обвинили в рукоприкладстве. Актер и телеведущий избил жену Елизавету Шевыркову, об этом сообщил ее брат Федор. Башаров сломал супруге нос, сейчас она находится в больнице вместе с сыном Марселем, пишет Cosmopolitan.

По словам Федора, актер избивал Елизавету и раньше. В прошлом году Шевыркова попала в больницу с травмой руки, но тогда не стала рассказывать о жестокости мужа.

Gрошлый брак Марата распался именно из-за рукоприкладства актера. В 2015 году Екатерина Архарова развелась Башаровым после 10 месяцев брака. Артист жестоко избил жену и выгнал из дома. Врачи диагностировали у актрисы перелом носа и сотрясение мозга. После инцидента Марат публично извинился перед женой, но Архарова его не простила и подала на развод.