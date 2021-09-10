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Марина Гуменникова: Древлянка и Перевалка требуют перемен!

Новости. Политика
12:29, 12 Сентября 2021

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Депутат Заксобрания – о задачах, которые предстоит решать в двух быстрорастущих районах Петрозаводска.

Древлянка и Перевалка вместе – это почти треть столицы Карелии. Эти два района в последние годы застраиваются особенно бурно. А вот развитие инфраструктуры за строительством не успевает. И не только в новых кварталах.

«Очень острым остается вопрос с межквартальными проездами как на Перевалке, так и на Древлянке – это настоящая полоса препятствий», – отмечает депутат Заксобрания Карелии по избирательному округу № 2 Марина Гуменникова (фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ»).

Ремонт межквартальных проездов в округе Марины Гуменниковой

При поддержке главы города Владимира Любарского уже удалось решить вопрос с ремонтом проезда вдоль дома № 3 по улице Софьи Ковалевской, улицы Лобачевского, подъезда к детскому саду № 88 «Цветочный город». Но этого, конечно, недостаточно, поэтому Марина Гуменникова выступила с инициативой провести полный аудит состояния всех межквартальных проездов и разработать отдельную программу их ремонта с целевым финансированием.

Продолжать необходимо и благоустройство общественных территорий. В 2019 году по проекту «Комфортная городская среда» привели в порядок Березовую аллею – сейчас это красивое и уютное место.

Березовая аллея

А рядом – абсолютно «убитая» Почтовая площадь и одноименный проезд. Нуждается в ремонте и Ругозерский переулок. Первый шаг к тому, чтобы привести это место в порядок, уже сделан. Марина Гуменникова добилась, чтобы на ремонт этих объектов были выделены средства, и сейчас здесь идет замена асфальта.

План благоустройства Почтовой площади

«Одновременно вместе с инициативной группой жителей Древлянки мы работаем над проектом комплексного благоустройства Почтовой площади», – добавляет депутат. Как отметила Марина Гуменникова, на Перевалке заканчивается ремонт еще одной аварийной дороги. Улицу Черняховскую планируют привести в порядок до конца сентября. «Сейчас остро нуждается в реконструкции проезжая часть улицы Мичуринской. В настоящий момент поддерживаем состояние грунтовой дороги укреплением полотна фрезерованным асфальтобетонным материалом. Параллельно инициируем выделение бюджетных средств на проектно-сметную документацию», – отмечает Марина Гуменникова.

Это, конечно, только часть большой работы, которую предстоит провести по дальнейшему благоустройству двух районов. Для Перевалки по-прежнему болевым остается вопрос создания спортивной инфраструктуры. Актуальнейшая проблема для обоих районов – уборка мусора и содержание контейнерных площадок. И, конечно, развития требует социальная инфраструктура: нужны новые садики, школы. Очень ждут жители и реконструкции недостроенного здания межрайонной больницы и поликлиники на Лесном проспекте. Подготовительные работы на объекте уже начались. Открытие поликлиники в шаговой доступности необходимо для жителей Древлянки и Перевалки.

Здесь откроется поликлиника

Голосуя за Марину Гуменникову, вы голосуете за комплексное развитие Древлянки и Перевалки!

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 2 Гуменниковой Марины Алексеевны.

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