Марина Гуменникова: Необходим системный подход к работе в области обращения с безнадзорными животными

В ходе рабочей поездки по Беломорскому району председатель парламентского Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова особое внимание уделила вопросу о безнадзорных собаках, с агрессией которых столкнулись жители Беломорска.

Соответствующие обращения поступают также в адрес депутата парламента, поэтому тема была включена в программу поездки.



На совещание с главой администрации Беломорского района Алексеем Ухановым парламентарий обсудила вопрос бездомных собак, где депутату пояснили, что отлов бродячих животных на севере — существенная проблема, связанная, в том числе, и с удаленностью населенных пунктов.





«Исторически так сложилось, что проблема с бродячими собаками на севере существует давно. Подрядчики на выполнение работ по отлову животных просто не выходят на конкурс. Одно время нам приходилось выходить из ситуации, привлекая подрядчика даже из Петрозаводска. Сейчас средств субвенции, которые выделяются на отлов бродячих животных и проведение необходимых манипуляций, хватает только на работу с 20-30 животными. Собаки есть, они сбиваются в стаи, и произошли даже несколько нападений на детей», — рассказал глава администрации района.





Алексей Уханов сообщил, что в начале года удалось заключить контракт на выполнение отлова, вакцинацию и стерилизацию животных с местным предпринимателем. Подрядчику был передан в пользование муниципальный приют, построенный в прошлом году. На сегодня субвенция, выделенная Беломорскому району, освоена полностью, и власти района ожидают получения дополнительного финансирования.





Осмотрев территорию муниципального приюта для животных, Марина Гуменникова отметила, что создание такого объекта — это большое достижение для района.





«Мы видим, что здесь просторные вольеры, созданы условия для животных, обустроены дополнительные помещения для вакцинации собак, стерилизации, готовки пищи и даже административное помещение для волонтеров приюта. Когда мы на Комитете рассматривали вопрос об исполнении полномочий по отлову безнадзорных животных, я спрашивала — а кто будет руководить этим приютом? Одно дело построить, организовать, а другое дело — это управленческие функции. Мы сегодня сталкиваемся с тем, что в районах республики созданы приюты, но не всегда достаточно эффективно и грамотно ими управляют. Тут мы видим, что деятельность приюта организована на должном уровне», — прокомментировала парламентарий.





Как рассказала Марине Гуменниковой глава Беломорска Ирина Филиппова, с подрядчиком и волонтерами, работающими с безнадзорными животными, достигнута договоренность, что после того, как животное проходит необходимый курс в приюте, проводится работа по пристройству собак хозяевам. И, по словам Ирины Филипповой, долго животные в приюте не задерживаются.

Кроме того, есть в Беломорском приюте планы по развитию комплекса, включающие строительство гостиницы для животных, своего частного ветеринарного кабинета. Сейчас в Беломорске нет своего веткабинета, работают только приезжие ветеринары из Петрозаводска. При создании такого комплекса, считают представители местной власти, можно будет решить много проблем, в том числе, оказание скорой медицинской помощи животным.

Депутат отметила, что создание и работа приюта это первый шаг в решении существующей в районе проблемы.

В целом, чтобы изменить ситуацию с безнадзорными животными необходимо принятие комплексных решений и, в том числе, по усовершенствованию действующего федерального и регионального законодательства. Сейчас Правительство Карелии совместно с республиканским парламентом рассматривает возможности изменения методики расчета субвенции, поступающей муниципалитетам.





«Отлов беспризорных животных — это переданные в районы полномочия и местные власти нуждаются в ресурсах, чтобы эффективно их исполнять. Считаю, что часть субвенции необходимо направлять на благоустройство приютов для животных. Ранее такая возможность была. Регионам должны вернуть это право или предусмотреть федеральную поддержку развития системы приютов для безнадзорных животных. Мы внесли соответствующие предложения по изменению федерального закона» — добавила депутат.

Парламентарий уверена, что надо также вести работу по усовершенствованию законодательства в части животных с хозяевами, потому что самовыгул остается одной из больших проблем, как для городов, так и для поселений.

Депутат также отметила, что при профильном Комитете создана рабочая группа, карельский парламент неоднократно направлял обращения в Государственную Думу России с просьбой внести изменения в КоАП РФ и установить ответственность владельцев домашних животных за несоблюдение требований к их содержанию, в том числе выгулу. Кроме того в мае вопрос был вынесен на обсуждение постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада, где Марина Гуменникова представила информацию о правовом регулировании данных вопросов в республике.